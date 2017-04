Man valt in put in Someren, toestand kritiek

SOMEREN - Een man is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt tijdens zijn werk bij een boerenbedrijf aan de Zandstraat in Someren. Hij is door een rooster gezakt en in een put gevallen. Volgens de politie is zijn toestand kritiek.

Bij het bedrijf wordt een stal vernieuwd. De man zou tijdens het leggen van het rooster erdoorheen zijn gezakt en in de put gevallen.



Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat voor soort verwondingen hij heeft.

Onderzoek

De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, doet onderzoek.