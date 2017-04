Verwoeste 'drugsvilla' doorn in oog van omwonenden

ETTEN-LEUR - Exact een maand nadat in Etten-Leur de villa van een drugscrimineel door brand werd verwoest, zitten omwonenden nog steeds met de nasleep. Een brandlucht, opwaaiend roet en ramptoeristen, de rust in de Ouwer is volgens de politieke partij APB nog altijd niet wedergekeerd.

In de nacht van 25 op 26 maart klonk in de Ouwer een harde knal. Buren die buiten gingen kijken, zagen hoe een villa in lichterlaaie stond.



LEES OOK: Villa compleet verwoest door vlammenzee



De villa is eigendom van Johan V. Hij was vlak voor de brand veroordeeld tot vier jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne vanuit Midden-Amerika. Zijn advocaat en de politie gaan ervan uit dat de brand in zijn villa een aanslag is. De gebeurtenis maakte diepe indruk op de buurt.



Rotte tand

En helemaal bij het oude is het nog steeds niet in de straat. De verkoolde villa is als een rotte tand in een verder prima gebit. Dagelijk worden bewoners van de Ouwer met de puinhoop geconfronteerd. En terwijl zij het troosteloze aanzicht liever niet zien, zouden ramptoeristen juist vaak en graag komen kijken.



Overlast voor buurt beperken

Algemeen Plaatsellijk Belang heeft raadvragen gesteld aan het college van B en W van Etten-Leur. De partij vraagt het college om contact op te nemen met de omwonenden en om iets te doen aan de overlast. Het college heeft nog een week de tijd om de vragen te beantwoorden. Tot die tijd reageert Etten-Leur niet op de kwestie.