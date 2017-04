Provincie zet Haaren onder druk, opsplitsing duurt te lang

HAAREN - Het provinciebestuur heeft er geen vertrouwen in dat het gemeentebestuur van Haaren haast maakt met een opsplitsing van die gemeente. Daarom grijpt de provincie in en begint over enkele weken een eigen onderzoek naar de bestuurskracht van Haaren. Een extern bureau gaat onderzoek doen naar het functioneren van de gemeente in brede zin.

De provincie en gemeente kunnen de resultaten gebruiken als basis voor het formele traject van de herindeling van Haaren. Adviseur en oud provinciebestuurder Roel Augusteijn adviseerde onlangs Haaren op te knippen en verdelen over de gemeenten Boxtel, Vught, Oisterwijk, Tilburg en Heusden. Dat zou in 2020 moeten gebeuren.



De gemeenteraad is het in principe eens met opsplitsing van de gemeente maar Gedeputeerde Staten hebben er onvoldoende vertrouwen in dat de raad en het college van B&W van Haaren "effectief vervolg geven aan het raadsbesluit tot splitsing van de gemeente Haaren". "Dit komt mede door de gebrekkige samenwerking met buurgemeenten en onvoldoende urgentiebesef", aldus GS.