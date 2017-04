Mwansiti voor vierde keer slachtoffer van autobrand: 'Dit is geen toeval meer'

GELDROP - “Ik hoop en bid dat de daders gepakt worden.” Lekker slapen is er voor Mwansiti Cornelissen uit Geldrop niet meer bij. Ze zag zondagnacht voor de vierde keer een auto van haar en d’r man in vlammen opgaan.

Cornelissen kwam juli vorig jaar aan de Goorstraat in Geldorp wonen. Daar gingen dus al vier auto’s verloren door een brand. Zondagnacht was het weer raak. “Ik was net een kwartiertje geleden naar bed gegaan en schrok van een harde knal. Ik dacht: niet weer, he?”



'Geen toeval'

“Dit is geen toeval meer. Echt niet”, zegt ze. Maar wie haar iedere keer moet hebben, weet ze niet. Ze kan geen reden bedenken waarom de brandstichters bewust haar auto opzoeken. Cornelissen heeft een camera bij haar huis hangen en de bewakingsbeelden aan de politie gegeven.

“Je kunt op de beelden zien dat ze echt onze auto zoeken. Eentje loopt door, maar wordt door de ander geroepen. Die wijst naar onze auto en vervolgens giet de ander er benzine overheen.” De twee steken het voertuig aan en gaan er daarna snel vandoor.

Slapeloze nachten

De Geldropse heeft slapeloze nachten van alle autobranden. “Ik ben bang dat er weer een brand komt. Ik kan gewoon niet meer slapen.” Toch komt er waarschijnlijk wel weer een auto op de parkeerplaats te staan. “We hebben er gewoon een nodig. Maar het is wel eng, ja”, vertelt ze. “Ik blijf ‘m gewoon bewaken, denk ik.”