Melvin bekent na drie jaar zolderbrand in Sint Willebrord : 'Drank en drugs'

SINT WILLEBRORD - De 28-jarige Melvin uit Sint Willebrord zit al bijna drie jaar in de cel voor brandstichting op de zolder van zijn ouderlijk huis aan de Rodenburg. Tot nu toe bleef hij over de zaak zwijgen. Maar voor het Gerechtshof in Den Bosch kwam hij dinsdag met een verklaring: "Ik had GHB en drank op, ik was onder invloed en leg een bekentenis af".

De bekentenis kwam ook voor de rechters als een complete verrassing. Eigenlijk was het een korte zitting om de stand van zaken in het proces door te nemen. Daarbij is het niet de bedoeling dat de verdachte een verklaring aflegt. Maar Melvin stond erop zijn verhaal te vertellen: "Anders denken jullie dat ik niet spoor", zei hij tegen de rechter.



Schaam je

Melvin die voor de zolderbrand en zijn gedrag TBS met dwangverpleging kreeg is boos op de rechters: "Jullie moeten je schamen zoals jullie met mensen omgaan" riep hij. De rechter zei dat het ook geholpen zou hebben als Melvin eerder zijn mond had opgengetrokken: "Maar U bent van 1988, dus U heeft nog een heel leven voor U en kan er nog wat van maken".



Lieve jongen

Volgens zijn vader is Melvin een lieve jongen en heel populair in Sint Willebrod: "De politie heeft gewoon een hekel aan hem". Maar zijn zus voegt er wel aan toe dat je hem niet tegen je moet hebben. Dat het nog even duurt voordat het hogerberoep verder gaat bij het Gerechtshof dat maakt Melvin niet uit: "Ik ga toch nergens naar toe".