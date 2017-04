Familie van De Woenselse Poort-patiënt Fokko Trip bereikt akkoord met GGzE

EINDHOVEN - De familie van de overleden De Woenselse Poort-patiënt Fokko Trip heeft een overeenkomst gesloten over de schadeclaim die tegen de GGzE-kliniek was ingediend. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad dinsdag. De familie eiste een bedrag dat tenminste de kosten van Fokko’s crematie zou dekken.

De Woenselse Poort ging enkele maanden geleden in gesprek met de advocaten van de nabestaanden van Fokko Trip. Meer dan een jaar geleden pleegde hij zelfmoord in de kliniek, samen met zijn vriendin. Dat gebeurde met een naar binnen gesmokkeld wapen.



De nabestaanden stelden de kliniek officieel aansprakelijk voor de zelfmoord. Over de inhoud van de schadevergoeding zijn vanwege privacyredenen geen details naar buiten gebracht.