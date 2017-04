Voltage doet het rustig aan tijdens festivalseizoen en focust op nieuw album

EINDHOVEN - Dave Vermeulen werd bekend door zijn deelname aan The Voice of Holland. In 2016 werd hij tweede in de talentenjacht, daarna ging de focus al snel weer naar zijn band Voltage. Daarmee is hij nu volop bezig aan een nieuw album.

Maandagmiddag was Voltage te gast bij het Omoep Brabant radioprogramma Muziek & Zo. Presentator Eefke vroeg Dave natuurlijk nog even naar The Voice en de bekendheid die hij daar aan over hield. “Ja, ik word nog steeds wel eens herkend ja”, zegt Dave. “Dat vind ik echt harstikke leuk, mensen willen even op de foto of laten merken dat ze je waarderen, daar moet je dan ook de tijd voor nemen.”



Status Quo

Toch is Voltage meer dan Dave. De band bestond dan ook al voor ‘The Voice’ avontuur. De grote inspiratiebron is Status Quo. De heren stonden zelf al eens in het voorprogramma van hun grote voorbeelden. “Je zou kunnen zeggen dat Voltage in de jaren ’70 een band had moeten zijn. Aan de andere kant is het ook heel tof om de muziek uit die tijd te herintroduceren en ook de nieuwe generatie er mee aan te steken.”



Album

Inmiddels is het festivalseizoen weer beginnen. Voltage gaat het echter rustig aan doen qua optredens. “Er staan wel wat leuke dingen op de agenda, maar de focus ligt vooral op het nieuwe album. In mei duiken we lekker de studio in met z’n allen.”



Het nieuwe album van Voltage moet in september uitkomen.