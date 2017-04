Driewerf hoera voor René van Boxtel op 26 april 2016: 'Een warm gevoel'

WAALWIJK - Een lintje krijgen is al iets om trots op terug te kijken, maar voor René van Boxtel uit Waalwijk was 26 april 2016 om meer dan die reden alleen een dag om nooit meer te vergeten.

Hij werd 58 en trouwde met ’zijn’ Ellen Bakkers. De gemeente Waalwijk deed er een schepje bovenop, want zij had er samen met zijn (toen nog) vriendin voor gezorgd dat René op deze gedenkwaardige Lid in de Orde van Oranje-Nassau werd.



'In stilte'

En dat terwijl hij het huwelijk in stilte wilde laten voltrekken, omdat beiden al eens zijn getrouwd. Het liep echter anders, al heeft René er geen moment spijt van gehad. “Sterker nog, ook andere mensen zijn het niet vergeten. Ik word er geregeld aan herinnerd.”



Eigenlijk had de kookchef van een filiaal van Albert Heijn in Waalwijk aanvankelijk een andere trouwdatum in gedachten. “Maar dat was toen niet meer mogelijk. Uiteindelijk kwamen we steeds dichter bij mijn verjaardag en besloten we op 26 april te trouwen.”

Wist René veel dat zijn wederhelft al wat had bekokstoofd met de gemeente. Opnieuw dreigde er echter een kinkje in de kabel te komen, toen hem werd gevraagd het tijdstip van de huwelijksvoltrekking met drie kwartier op te schuiven.



'Boos geworden'

René: “Ik ben me toch boos geworden! In maart kon het niet, nu wel ineens. Toen de ambtenaar van de burgerlijke stand hier tijdens de trouwerij op terugkwam, begon ik me weer te ergeren.” Dat duurde echter niet lang, want het ging immers om het jawoord.



Nadat dat was uitgesproken, werd het kersverse echtpaar even opgehouden. Zelfs toen had René niets door. “Ik zag wel dat het die ochtend druk was in het stadhuis, maar wist dat het de dag van de lintjesregen was. Ik had echter niet kunnen bevroeden dat ook ik een onderscheiding zou krijgen. Dat was pas het geval toen we een zaal werden binnen geleid en burgemeester Nol Kleijngeld ons vroeg te gaan zitten op twee lege stoelen. Het werd me gelijk zwart voor de ogen. Het was net alsof ik in een film zat.”



Met de mond vol tanden

René stond zowaar met de mond vol tanden. Dat gebeurt de voormalig stadsprins, meervoudig bestuurslid en voorzitter van diverse organisaties, tonproater en presentator van de ’80 van de Langstraat’ zelden. Het was dan ook ongekend wat hij meemaakte.



Of er nog harde woorden zijn gevallen in de richting van zijn echtgenote? Zij heeft immers maandenlang een geheim gehad en afspraken, die René voor die 26e april 2016 had gemaakt, aangepast. René: “We hebben er hartelijk om gelachen en blijven ervan genieten. Dit was zo'n bijzondere dag, zo dankbaar! Dit vergeet ik mijn hele leven niet meer. Dat andere mensen hiervoor hun nek hebben uitgestoken, dat geeft me echt een warm gevoel.”



Woensdag 13.00 uur bekendmaking

Ook woensdag, 26 april 2017, zal Omroep Brabant veel aandacht besteden aan al die mensen die een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. Vorig jaar waren dat er voor het eerst sinds tijden minder dan vijfhonderd. Om 13.00 uur wordt officieel bekend wie zich Lid, Officier of Ridder mag noemen. Dan zal ook voor veel mensen, net als René van Boxtel vorig jaar, duidelijk worden dat ze het 'slachtoffer' zijn geworden van een complot.