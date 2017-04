Biesboschboeren krijgen als eerbetoon een eigen 'vergeten verzetshelden' monument

DRIMMELEN - Onze provincie krijgt twee nieuwe oorlogsmonumenten. Geen monumenten om slachtoffers te herdenken uit de Tweede Wereldoorlog, maar monumenten om vergeten helden uit die oorlog te eren. In Werkendam en Drimmelen worden op 3 mei monumenten onthuld als eerbetoon aan de boeren uit de Brabantse Biesbosch.

In opdracht van filmmaker Rinus Rasenberg, die in 2015 het verhaal van de liniecrossers liet zien in de film Biesbosch onder Vuur, werkt metaalbewerker Henk Zijlmans uit Drimmelen aan de realisatie van twee nieuwe oorlogsmonumenten. Een bijzondere en eervolle opdracht. “Er komen geen nieuwe monumenten meer bij uit de oorlog, dus dit is echt een uitzondering.”



De monumenten worden gemaakt van staal, die door corrosie in de loop van de tijd roestbruin zullen kleuren. Op de metalen zuilen komt de tekst: 'Dappere stilte, verscholen in groen. Laat eerbetoon. De natuur omhulde de helden.'



Eerbetoon

De monumenten worden een eerbetoon aan de boeren uit de Biesbosch. Volgens Rasenberg een vergeten groep helden uit de oorlog. “Ze hebben veel gevaarlijk werk gedaan. Met gevaar voor eigen leven hebben ze onderduikers opgevangen. Ze hebben gestrande Engelse piloten opgevangen en Joden en gaven ook nog eens Duitse krijgsgevangenen te eten.”



Stille helden

Dat de boeren stille helden waren wordt bevestigd door historica Ada Peele. “Ze hebben een heel belangrijke rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Vooral in 1943 zijn er veel onderduikers naar de Biesbosch gegaan, die moesten worden voorzien van onderdak en van voedsel. Er zijn ook boeren die onderduikers in huis hebben genomen."



Liniecrossers

In de tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog was er (wel) veel aandacht voor de liniecrossers van de Biesbosch. Nogal wat van deze liniecrossers zijn later militair en Koninklijk onderscheiden voor hun werk. In 1944 brachten liniecrossers met bootjes dwars door de Biesbosch heen, medicijnen, boodschappen en mensen van het bevrijde zuiden naar het bezette noorden en andersom. De boeren kregen in de jaren na de oorlog echter nooit erkenning voor hun verzetswerk.



Zwijgende boeren

Waarom de liniecrossers wel zijn geëerd en de boeren niet, ligt volgens Peele ook wel een beetje aan de boeren zelf. "Die gingen na de oorlog gewoon weer aan het werk, het was afgelopen. De oorlog was voorbij, het was tijd voor de wederopbouw en het dat was voor veel mensen veel belangrijkder dan over dat heldendom praten." Rinus Rasenberg onderschrijft de conclusie van Peele. "Daar spraken ze niet over, ze hebben het gedaan en dat was het wel. Pas tientallen jaren later kwamen de eerste verhalen stukje bij beetje naar buiten."



De monumenten voor de vergeten helden uit de Biesbosch komen te staan bij het Biesboschmuseum in Werkendam en in Drimmelen bij de boot aan de Amalia van Solmsstraat. De onthulling is op woensdag 3 mei.