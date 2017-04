Primeur voor Eindhoven: eerste zelfrijdende auto's moeten hier in 2018 rijden

EINDHOVEN - Eindhoven heeft halverwege volgend jaar als eerste stad ter wereld zelfrijdende auto’s rondrijden. Dat is het plan van Steven Nelemans, directeur van Eindhovense start-up Amber. “We willen in een laagdrempelig omgeving rijden, zoals op busbanen. En de auto’s zonder passagiers rijden”, vertelt Nelemans.

Amber is bezig een platform op te zetten waarbij bedrijven auto’s hun kunnen gebruiken. De auto’s van Amber worden gedeeld en staan op die manier zo min mogelijk stil. Het zelfrijdende karakter komt ’s avonds en ’s nachts om de hoek kijken.



'Auto's rijden 's nachts zelfstandig'

“Stel dat een bedrijf ’s ochtends tien auto’s nodig heeft dan zorgen wij dat die auto’s ’s nachts naar dat bedrijf rijden, zelfstandig. De volgende ochtend staan de auto’s dan klaar”, legt Nelemans uit.



Een medewerker van het bedrijf kan dan ’s ochtends meteen wegrijden en hoeft de auto niet eerst ergens op te halen. “Dan rijdt ie niet zelfstandig, want daar is nu nog geen wet- en regelgeving voor.”



ZIE OOK: Provincie: 'Zelfrijdende auto's als eerste naar Brabant'

Die zelfrijdende auto’s gaan ’s nachts overigens niet zo maar de weg op, bezweert hij. “Wij testen natuurlijk eerst. Maar als op een gegeven moment duidelijk wordt dat het veilig is, dan gaan wij ’s nachts zonder bestuurder de weg op”, vertelt Nelemans.



'Mooi experiment'

De gemeente Eindhoven steunt de plannen van Amber. “Dit is een goed initiatief en een mooi experiment”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Nelemans is blij met die steun. “Van de gemeente mogen wij buiten de testomgevingen rijden als het goed gaat. Dat zij zo open zijn, is heel fijn.”



Hoeveel auto’s er halverwege 2018 zelfstandig rondrijden in Eindhoven is nog onduidelijk. “We hopen op tientallen, maar dat is ook afhankelijk van het geld dat we van financiers krijgen”, vertelt hij.



Testen met BMW's

Volgend jaar rijdt Amber overigens nog rond met BMW’s. “Wij testen nu eerst met andere auto’s en hopen over een paar jaar onze eigen zelfrijdende auto af te hebben. We hadden ook kunnen wachten tot onze eigen auto af zou zijn, maar nu kunnen we de software al testen met een bestaande auto.”