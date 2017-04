Kind gewond na aanrijding met vrachtwagen, bijzondere rol voor hondengeleider

EINDHOVEN - Een kind en zijn moeder zijn dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing op de Eisenhowerlaan in Eindhoven. Een vrachtwagen knalde achterop de auto waarin het tweetal zat, nadat de bestuurster stopte voor het stoplicht.

Volgens een ooggetuige botste de vrachtwagen zo hard op de auto dat het voertuig over het kruispunt gelanceerd werd. Een ambulance die toevallig langsreed, kon eerste hulp verlenen.

Hond op de weg

Dat was niet de enige toevalligheid bij het ongeluk. Er was er ook nog een hondengeleider van de politie in de buurt, die met zijn hond onderweg was naar de dierenarts. Hij verzorgde de eerste wegafzetting.

Toen de situatie weer een beetje gekalmeerd was, kwam er nog een loslopende hond aangerend, aldus een ooggetuige. Het beest rende bijna de snelweg op, maar de hondengeleider wist het beest te vangen. De hond is opgehaald door de dierenambulance.

Ambulance

Het kind en de moeder zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.