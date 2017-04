Zwakbegaafde zorgverlener uit Vught krijgt werkstraf voor ontucht met patiëntes

DEN BOSCH - De Vughtse zorgverlener Anthony B. (40) heeft dinsdag van de rechtbank in Den Bosch 120 uur werkstraf en tien maanden voorwaardelijk opgelegd gekregen voor ontucht met twee patiëntes van de GGzE.

Anthony B. is aangenomen bij het GGzE omdat hij ‘ervaringsdeskundige’ zou zijn. Zijn taak was vrouwen helpen met het verwerken van trauma’s. Tijdens zijn werkzaamheden heeft hij ontucht gepleegd met twee vrouwen die door hem werden begeleid. Met één vrouw heeft hij seks gehad.

Zwakbegaafd

Volgens de rechter is de man zelf zwakbegaafd en ook minder toerekeningsvatbaar. Toch neemt de rechtbank het hem zeer kwalijk dat hij misbruik maakte van kwetsbare vrouwen die kampen met psychische problemen. De rechtbank verklaart dat hij zwakbegaafd maar tegelijkertijd zeer welbespraakt is, waardoor hij gemakkelijk wordt overschat. Dat is waarschijnlijk ook in zijn werk als ervaringsdeskundige gebeurd.



Ook de GGzE krijgt een tik op de vingers omdat ze de man zoveel verantwoordelijkheid gaven.