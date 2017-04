522 lintjes in Brabant, Raymon van der Biezen de jongste van het hele land [KAART]

EINDHOVEN - Waar is op deze lintjesdag het feestje? Nou, in Brabant. Liefst 522 mensen kregen woensdag een koninklijke onderscheiding. Alleen in Zuid-Holland waren het er meer: 539.

Onze provincie heeft landelijk de jongste gedecoreerde en dat is Raymon van der Biezen. De 30-jarige inwoner van Heesch zette vorig jaar een punt achter een zeer succesvolle loopbaan als fietscrosser en BMX'er. Hij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Negentig jaar

Bij de oudste mensen in Brabant die in de bloemetjes zijn gezet, horen Leo Faling uit Rijsbergen (bekend van onder meer de plaatselijke Boerendag) en Maria Bouman-Kerkwijk, die zich in haar woonplaats Wijk en Aalburg inzet voor de oudere medemens. Beiden zijn negentig. Mevrouw De Groot uit Sliedrecht was met haar 99 jaar de oudste Nederlander die werd gehuldigd.



Ter gelegenheid van Koningsdag werden in ons land 2818 onderscheidingen uitgereikt. Elf ontvangers werden Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, onder wie twee Brabanders: Maria Gimbrère (89) en Sef Heijnen (66).



Restauratie boeken

Zuster Gimbrère woont en werkt in de Onze Lieve Vrouwe Abdij in haar woonplaats Oosterhout. Hier is ze uitgegroeid tot Nederlands beste restaurateur van middeleeuwse boeken en manuscripten.



Heijnen die in Rijen woont, mag zich op het gebied van biotechnologie een topper noemen. De emeritus hoogleraar aan de Technische Universiteit in Delft wordt ook geprezen om zijn rol als leermeester en coach.



Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Brabant werd nog eens 34 ridders rijker, zij het in een iets minder hoge orde: die van Oranje-Nassau. Carnavalsdeskundige Rob van de Laar uit Den Bosch was een van de gelukkigen. Net als mevrouw Pien Storm van Leeuwen-Hoogland, de kunstenares uit Chaam, de bedenkster van de zogeheten poosplaatsen in Nederland en België.



Ridder werd ook Maurits Van Bouwdijk Bastiaanse uit Esch, die onder meer belangrijk is (geweest) voor het Brabants Landschap, de Kildonkse Molen en Villa Pardoes. Ook Wim Luijbregts werd Ridder. Hij heeft zichzelf én zijn gemeente Valkenswaard op de kaart gezet in de autosport.



Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk van Delft (69) was juist de man die een grote rol heeft gespeeld binnen (betaald) voetbalclub RKC Waalwijk. Hij was er onder meer manager algemene zaken en werd hiervoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Dit ereteken werd deze woensdag in Brabant uiteraard het meest opgespeld: iets meer dan 500 maal. Voor Eindhovenaar Piet Spijkerboer was het een lintje met een rouwrandje. De club waarvoor hij al bijna zestig jaar actief is, RKVV Tongerle, wordt binnenkort zo goed als zeker opgedoekt.



Den Bosch het 'gulst', nul in Oirschot

Verder hadden de diverse burgemeesters mooie woorden voor tal van mensen die bijvoorbeeld al tientallen jaren een kerkhof beheren. Of die hand- en spandiensten verlenen voor de (vrijwillige) brandweer. Of die anderen met raad en daad bijstaan en voor wie niets te veel lijkt. Zoals Ad en Diny Simkens uit Leende, de dragende krachten achter Zorgcoöperatie Graag Gedaan. Er waren overigens meer echtparen die werden onderscheiden, zoals Joseph en Ans Wirken uit Gilze.



Den Bosch was met dertig onderscheidingen de ‘gulste’ gemeente. In Oirschot werd niet één lintje uitgereikt.



Bekijk hier hoeveel mensen in jouw gemeente een lintje hebben gekregen: