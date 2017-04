Onrust op camping Oisterwijk na branden: 'Voel me niet meer veilig'

OISTERWIJK - De schrik zit er nog goed in op camping De Reebok in Oisterwijk. Maandagnacht brandde een caravan tot op de grond toe af. Ook zaterdagnacht ging een chalet in vlammen op.

Vol onbegrip kijkt Vibeke Lovrijssen (40) naar de restanten van de afgebrande caravan. Ze woont al maanden naast de plek van de brand, in haar stacaravan. "Nu komt de schok pas. Ik ben helemaal over de zeik en kan wel janken. Ik voel me niet meer veilig."

'Maakten dat we wegkwamen'

Ze sliep op het moment van de brand in haar caravan, samen met haar twee kinderen en twee honden. Haar buren maakten haar wakker door op de deur te slaan. "Het ging allemaal zo snel. We maakten dat we wegkwamen. Even later ging ik snel nog even naar binnen om de gaskraan uit te draaien, voor de zekerheid."



Niemand raakte die avond gewond. De caravan was op het moment van de brand leeg. Lovrijssen kwam er vanaf met een gebroken ruit. "Ik ben heel goed opgevangen door de andere bewoners en campinggasten."

"Dat is geen toeval"

De politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van de brand. Parkmanager Ruud Cranenbroek gaat uit van brandstichting. "Het is wel typisch, twee branden in zo'n korte tijd. Dat is geen toeval." Een ongeluk lijkt hem onwaarschijnlijk. "De eigenaars van de caravan hadden het gas en de elektriciteit netjes afgesloten."



Hij heeft geen idee waarom iemand zoiets zou doen. "Wij hebben geen vijanden. Ook de gasten hebben dat niet." Op dit moment zijn er vanwege het slechte weer weinig bezoekers op de camping. "Dat komt nu even goed uit."

Knal

Martin (67) en Hanneke (64) Schuurman slenteren over de camping. Ze kwamen maandag aan voor een vijfdaagse vakantie. Hanneke: "Dat dit gebeurt op onze eerste nacht. We hoorden een enorme knal en daarna zagen we een enorme vuurzee." Rustig slapen, kunnen ze niet meer. "Je bent op je hoede. Het kan bij ons ook gebeuren."



Iets verderop is Joke Smeets uit Vught bezig met de afwas. "We zouden onze spullen laten staan, maar dat durven we nu niet meer. Ik denk dat we alles maar gaan afbreken." Bewoner Hen van Woerkom: "Het komt wel heel dichtbij. Het is een eng idee dat dit soort dingen gebeuren."