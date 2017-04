Man heeft 1250 kilo zwaar vuurwerk: 18 maanden celstraf

De man had 1250 kilo zwaar vuurwerk. (Archieffoto: ANP)

DEN BOSCH - Een 29-jarige Bosschenaar heeft anderhalf jaar celstraf gekregen, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, omdat hij zwaar vuurwerk insloeg en via internet doorverkocht. Hij werd betrapt met ruim 1250 kilo professioneel vuurwerk in een opslagbox die hij huurde in Den Bosch.

De rechtbank vindt dat de man bewust veel risico nam bij het opslaan van het vuurwerk. De locatie was hier niet geschikt voor en dit had rampzalige gevolgen kunnen hebben. De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat hij anderen in gevaar bracht.

De man krijgt naast de celstraf een boete opgelegd. Hij moet de staat 23.600 euro terugbetalen. Dit is het geld dat hij verdiend zou hebben met het zware vuurwerk.

Straffen betrokkenen

De Bosschenaar handelde niet alleen. Twee plaatsgenoten (25 en 27 jaar) en een 21-jarige man uit Nuenen kregen voor hun aandeel taakstraffen van 180 tot 240 uur en voorwaardelijke celstraffen. Zij waren ook in het bezit van zwaar vuurwerk of betrokken bij de opslag.