Benito van de Pas vol vertrouwen na verloren finale: 'Ik blijf maar stijgen op de wereldranglijst'

TILBURG - Afgelopen weekend maakte Benito van de Pas indruk tijdens de German Open. In de finale moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Peter Wright. Vol vertrouwen gaat de Tilburger nu door, op jacht naar de top tien van de wereldranglijst.

Van de Pas kreeg een matchdart in de finale, maar op dubbel zeven ging het mis. "Ik liep eigenlijk de hele wedstrijd achter hem aan. Ik stond 3-1 achter en 5-3 achter. Toen kwam ik terug tot 5-5. Ik gooide in de beslissende leg 180, 100 en 135. Maar Wright gooide ook drie keer boven de honderd. En hij gooit dan 121 uit."



Met een gemiddelde van ruim 110 verloor Van de Pas de finale. "Maar ik ben wel onwijs blij met mijn toernooi. Dit geeft zeker vertrouwen. De laatste tijd ging het wat minder, maar ik heb veel en hard getraind."



Op de wereldranglijst staat Van de Pas sinds afgelopen zondag op de veertiende plaats. "Het gaat goed, ik blijf maar stijgen. En ik kan nog verder stijgen." De lijst wordt samengesteld op basis van de prestaties van de afgelopen twee jaar. "Ik kan het komende half jaar stijgen. Mijn prestaties twee jaar geleden waren minder goed. Ik hoef dus niet veel te verdedigen, maar kan juist betere prestaties leveren."Van de Pas stond nog nooit zo hoog op de wereldranglijst, toch kijkt hij al verder. "Ik wil in de richting van de top tien, daar wil ik het komende half jaar zo dicht mogelijk bij in de buurt zien te komen. Daarom wil ik nu ieder toernooi gewoon zo goed mogelijk presteren."Van de Pas hoopt de komende weken nog wat goede prestaties neer te zetten. "En dan is het eindelijk vakantie. Ik heb nu twaalf weekenden op rij gespeeld en daarnaast nog demonstraties gegooid. Ik heb een vakantie geboekt voor eind mei. Ik kijk echt uit naar die vakantie. Twee weken, dan beginnen we weer."