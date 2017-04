Vruchtbare grond in De Biesbosch: twee paartjes visarenden broeden!

WERKENDAM - Visarenden zijn aan het broeden in De Biesbosch. En dat is bijzonder, want dat zou betekenen dat de bijzondere roofvogels ‘blijvertjes’ zijn voor de Nederlandse natuur. De boswachters zijn blij en hopen dat de visarenden blijven.

In het nationaal park hadden twee visarenden vorig jaar de primeur: zij werden de ouders van het eerste jong dat sinds lange tijd uit een ei kroop in Nederland. Dit paartjes is inmiddels weer in De Biesbosch aan het broeden. Volgens boswachter Thomas van der Es werkt ook een tweede paar aan nageslacht. “En dat allemaal in onze Biesbosch”, zegt hij enthousiast.



Vruchtbare grond

Beide stelletjes waren vorig jaar ook al in het nationaal park, toen bracht slechts één paar nageslacht op de wereld. “Zo bijzonder dat ze nu allebei aan het broeden zijn”, vertelt Van der Es. “Zeker omdat we pas sinds 2016 weer broedende visarenden hebben in Nederland.”



De visarenden hebben hun nesten in het nieuwste deel van De Biesbosch. Acht jaar geleden was dit nog landbouwgrond. “De grond is vruchtbaar en het water is ondiep. De visarend hoeft dus weinig moeite te doen om eten te vinden en dat maakt De Biesbosch zo interessant”, legt de boswachter uit.



Ideaal gebied

Of de visarenden blijvertjes zijn? Dat is nog even afwachten. “Het zijn trekvogels dus in de winter zijn we ze sowieso even kwijt”, zegt Van der Es. “Maar ik denk dat ze telkens weer terug zullen komen. Want het gebied is voor hen ideaal.”