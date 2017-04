Mario Haazen kwam belager dochter op spoor dankzij HEMA

HELMOND - Mario Haazen uit Helmond die terecht staat om dat hij de belager van zijn dochter in elkaar heeft geslagen, kwam hem op het spoor dankzij de eigenaar van de HEMA in Asten. De belager had daar chocola gekocht voor het 14-jarige meisje.

De filiaalhouder gaf bewakingsbeelden van de man aan Haazen. Hij zette de beelden op internet en vond zo de identiteit van de man, zo meldt het Eindhovens Dagblad.



HEMA doet onderzoek

De belager was een 46-jarige oud-tbs’er die zich op internet had voorgedaan als een jongen van zeventien. De man wilde met de dochter van Haazen afspreken.



LEES OOK: Mishandeling Facebookbedrieger is terecht volgens moeder slachtoffer: 'Papa is een held'



HEMA zegt in een reactie dat de privacy van klanten serieus wordt genomen en dat er intern onderzoek wordt gedaan. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat alleen politie en justitie beelden van verdachten openbaar mogen maken.



Geen spijt van klopjacht

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week zes jaar cel tegen Haazen. Hij wordt verdacht van poging tot moord omdat hij al langer plannen had om de oud-tbs’er iets aan te doen. De 14-jarige dochter van Haazen dacht ze met een knappe jongen berichtjes uitwisselde, maar het bleek een 46-jarige pedofiel.



LEES OOK: Vader sloeg Facebookbedrieger met metalen schep tegen hoofd en lichaam



Haazen spoorde de man op en sloeg hem met een sneeuwschuiver. In de rechtbank zei hij daar spijt van te hebben, maar hij heeft geen spijt van de klopjacht.