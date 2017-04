Tilburg Trappers nog geen kampioen na nederlaag in Duitsland

TILBURG - De Tilburg Trappers kunnen voor het tweede jaar op rij kampioen worden van de Oberliga. Dindagavond was de eerste kans om de titel te prolongeren, maar door een nederlaag tegen Tölzer Löwen is er in ieder geval een vierde duel nodig. Vrijdag krijgt Tilburg Trappers een nieuwe kans de titel te pakken.

Er wordt in de finale gespeeld volgens het best-of-five principe. Dat houdt in dat de ploeg met drie gewonnen wedstrijden zich kampioen van de Oberliga mag noemen. Tilburg Trappers ging met een 2-0 voorsprong in wedstrijden naar Duitsland, door de 4-2 nederlaag staat het nu 2-1.



Door geklungel achterin bij Tilburg Trappers kwam Tölzer Löwen op een snelle voorsprong, na drie minuten stond het al 1-0 voor de thuisploeg. Een kwartier later volgde de 2-0. Diederick Hagemeijer maakte de achterstand binnen twee minuten kleiner door de 2-1 te scoren. Het was de eindstand van de eerste periode, waarin de Tilburgse ploeg veel straffen kreeg.Al snel in de tweede periode kwam de Duitse ploeg op 3-1, dat was ook de eindstand van de tweede periode. Met die stand mocht Tilburg Trappers op dat moment blij zijn, want de tegenstander was sterker en kreeg enkele goede kansen. Tilburg Trappers kwam via Jordy van Oorschot in de derde en laatste periode terug tot 3-2. Daarna was het spannend, met kansen voor beide ploegen.In de absolute slotfase speelde Tilburg Trappers zonder keeper, om de gelijkmaker te forceren. De 3-3 viel niet, Tölzer Löwen scoorde in het lege doel nog de 4-2.