Boek over NAC-cultheld Gerard den Haan: 'De supporters waren doping voor mij'

BREDA - Dinsdagavond is er in café De Bommel in Breda een boek gepresenteerd over Gerard den Haan, de slechtste voetballer van Nederland. Den Haan was eind jaren tachtig de held van de supporters van voetbalclub NAC en van schrijfster Cécile Koekoek. Zij gaf het boek de titel 'Schoppen en slaan', want Den Haan was geen lieverdje op het veld. "Ik kon beter een speler hooghouden dan de bal", zo luidt één van de vele oneliners van Gerard den Haan.

Hij vindt alle aandacht maar niks, Gerard den Haan zit tijdens de boekpresentatie wat ongemakkelijk op het podium. Hij is een man van weinig woorden, zo blijkt. "Ik ontkom hier niet aan, aan dit circus", zo zegt hij ook op de bühne. En daarmee steelt hij meteen de show.



Presentator Sjoerd Mossou kent zijn klassiekers en zet Den Haan treffend neer. De titel van het boek 'Schoppen en slaan' wordt snel duidelijk en ook waarom de voetballer uit Gorinchem zo geliefd was bij de NAC-aanhang.In de rest van Nederland hebben waarschijnlijk maar weinig mensen van hem gehoord, maar in Breda en bij de echte NAC-fan is hij nog altijd een begrip. Gerard den Haan was een sloper op het voetbalveld. Hij zwoegde, schaafde en schopte tot hij kotsend tegen de boarding stond. Over zijn voetbalkwaliteiten was men het ook eens: die waren minimaal. De NAC-fans droegen hem echter op handen. Zo ook de in Breda geboren schrijfster Cécile Koekoek."Ik kwam als puber elke twee weken bij NAC en Gerard was toen echt de held van Breda", vertelt Koekoek over Den Haan. "Twintig jaar later heb ik eens een column over hem geschreven en die had Gerard gelezen. Hij nodigde mij toen uit om samen met hem naar NAC te gaan. Dat kon ik natuurlijk niet weigeren.""Ik hoefde tijdens dat avondje helemaal niets te zeggen", vervolgt de schrijfster die ook hoofdredacteur is van de VARA-gids. "Hij begon met praten en alles kwam aan bod. Zijn vader, zijn moeder, een buitenechtelijk kind, dat hij op zijn zeventiende pas voetbalschoenen had gekregen, een miss brazilie en een heleboel andere vrouwen. Dit was zo'n mooi jongensboek, dat wilde ik opschrijven.""Gerard vindt zichzelf heel eenvoudig", vervolgt Koekoek, die ook hoofdredacteur is van de VARA-gids en bij NAC in de Raad van Commissarissen zit. "Maar als met hem praat is hij helemaal niet zo eenvoudig. Hij praat prachtig en heeft prachtige oneliners. Hij heeft zelf eigenlijk niet door hoe bijzonder hij is."Het boek gaat niet alleen over voetbal. Over allerlei onderwerpen heeft Den Haan wel een oneliner paraat, zo bleek tijdens de boekpresentatie:"Ik kon beter een speler hooghouden dan de bal""Ik ben wel vrijgezel, maar ook vrij gezellig""Van winst pakken, is nog nooit iemand armer geworden""Dan geef je ze een half tikje en krijg je geel of rood. Sla je ze tegen de vlakte dan krijg je ook geel of rood. Dan kun je ze beter tegen de vlakte slaan""Als je maatje 36 hebt en er zulke toeters aan hebt zitten, dan kijken ze wel hoor."Gerard den Haan kreeg het eerste boek dinsdagavond uitgereikt door NAC-icoon Pierre van Hooijdonk. Ook al is het misschien zijn ding niet, als er een boek over je geschreven wordt, moet dat toch bijzonder zijn."Dat vertellen mensen mij ook", zegt Den Haan, die nu ondernemer is en een cafetaria runt. "Natuurlijk snap ik dat het uniek is, maar dat moet bij mij nog binnen komen. Wat mij toen bij NAC is overkomen, realiseerde ik me toen ook pas jaren later. De mensen dachten wel eens dat ik aan de drugs zat, maar de doping waren de supporters. "Op internet was er van te voren ook wat kritiek. Niet over held Gerard de Haan of het boek an sich. De supporters van Fanzine De Rat vroegen zich wel af of er van de opbrengst van het boek ook iets naar NAC zou vloeien. Bijvoorbeeld naar de jeugdopleiding van NAC of het NAC Museum. Bij eerder uitgekomen boeken was dat namelijk vaak wel het geval."Ik weet niet of ik er aan ga vedienen, dus we zullen zien", aldus Koekoek.