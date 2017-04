Groot ongeluk met vrachtwagen op A58 bij Moergestel: snelweg nog urenlang dicht

MOERGESTEL - Op de A58 bij Moergestel is dinsdagavond een vrachtwagen gekanteld. Bij het ongeluk zijn ook twee auto's en een bestelbusje betrokken. De vrachtwagen was geladen met motorblokken, deze liggen verspreid over de weg. Ook zijn er enkelen op auto's terecht gekomen. De snelweg is in beide richtingen dicht. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt dat een hond uit de bestelbus is bevrijd. De vrachtwagenchauffeur zat bekneld en is inmiddels ook bevrijd uit het wrak. Een traumahelikopter landde voor eerste hulp. De chauffeur raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met de inzittenden van de auto's gaat.



Motorblokken op het wegdek

De vrachtwagen vervoerde motorblokken. Deze liggen verspreid over het wegdek, ook zouden volgens de VID motorblokken op auto's terecht zijn gekomen. De Veiligheidsregio laat weten dat de situatie onder controle is. Wel gaat het opruimen van de ravage nog lang duren.



De A58 is in de richting van Eindhoven nog uren dicht. Volgens de VID duurt dit zeker nog de hele avond en een groot deel van de nacht. Het verkeer richting Eindhoven en richting Tilburg/Breda wordt geadviseerd via Den Bosch te rijden, over de A2 en de A65.