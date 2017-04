Heeft Den Bosch de mooiste zonsondergang?

DEN BOSCH - Gaat de zon ergens zó mooi onder als in Brabant? Dat onderzoeken twee studenten van de kunstacademie met hun afstudeerproject ‘That Sunset Though’. Willem de Haan en Matthieu Reijnoudt beoordelen dorpen en steden in Nederland op hun zonsondergang. Dinsdagavond was Den Bosch aan de beurt.

“We proberen heel Nederland in beeld te brengen. We gaan naar diverse plekken, vragen mensen om tips en bekijken de zonsondergang,” vertelt Matthieu. “Vaak komen we dan uit op een hoog punt, maar is het de Bossche Broek geworden, op aanraden van de lokale bewoners.”



Drie sterren

Daar hebben de twee studenten de zon onder zien gaan en beoordeeld hoe mooi deze is. Door middel van een 5-sterrensysteem geven ze aan hoe goed het was. Vervolgens hangen ze die beoordeling bij een ‘Welkom in Den Bosch’-bord langs de weg. Den Bosch krijgt maar liefst drie van de vijf sterren van de twee studenten, alleen Maastricht en Dordrecht hadden er meer.



"Het geraas van de nabijgelegen snelweg zijn we snel vergeten door een mooie roze gekleurde lucht, 360 graden om ons heen. De weidsheid is bijzonder, aangezien we vlak naast het oude stadscentrum zijn. De zon gaat onder en geeft nog een laatste toegift in de vorm van een feloranje rand om de bewolking", luidt de beoordeling.



De beelden en resultaten worden gebundeld om online te publiceren en geëxposeerd worden. De mannen zoeken nog naar meer geschikte plekken in Nederland om een mooie zonsondergang te spotten. Dus als je ergens de zon op schitterende wijze onder hebt zien gaan, mail je tips naar woadehaan@gmail.com