FC Den Bosch krijgt pak slaag op bezoek bij Jong FC Utrecht, fans schamen zich kapot

UTRECHT - FC Den Bosch heeft dinsdagavond een grote nederlaag geleden. De ploeg van trainer Wiljan Vloet verloor met 5-0 van Jong FC Utrecht.

Na twaalf minuten spelen was het al duidelijk dat FC Den Bosch een zware avond te wachten stond. Darren Rosheuvel en Hamza Boukhari hadden toen al gescoord voor de thuisploeg, met zijn tweede doelpunt gooide Boukhari de wedstrijd kort voor rust definitief op slot.



Met die 3-0 ruststand had FC Den Bosch nog niets te klagen. Het tweede team van FC Utrecht schoot in de eerste helft maar liefst negen keer op het doel van Kees Heemskerk. De ploeg van trainer Rene Pronk was heer en meester. Mitchell van Rooijen en Edson Braafheid wisten in de tweede helft nog te scoren.



Meegereisde fans van FC Den Bosch lieten hun ongenoegen over het slechte spel blijken. "Schaam je kapot", zongen ze tegen het einde van de wedstrijd.