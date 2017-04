Drie busjes van hetzelfde bedrijf uitgebrand in Eindhoven

EINDHOVEN - In Eindhoven zijn in de nacht van dinsdag op woensdag drie bestelbusjes uitgebrand. Ze zijn van hetzelfde bedrijf: Adriaanse Autoverhuur.

De brand op het bedrijventerrein aan het Meerenakkerplein ontstond rond half vier in de nacht. De oorzaak is volgens de brandweer nog niet bekend, maar de politie doet wel een getuigenoproep. Mogelijk zijn de auto's in brand gestoken.





Omdat de auto's dicht bij elkaar stonden, kon het vuur gemakkelijk overslaan van de ene naar de andere. Zeker twee van de busjes brandden volledig uit. Er vielen geen gewonden.