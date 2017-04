Het regent vandaag overal lintjes, behalve in Oirschot

OIRSCHOT - Inwoners van Oirschot hoeven woensdag niet argwanend te zijn als een familielid ze probeert mee te slepen naar het gemeentehuis. Want waar in heel Nederland duizenden lintjes worden uitgereikt aan mensen die iets belangrijks hebben gedaan voor de samenleving, is er in de gemeente Oirschot helemaal niemand voorgedragen voor een onderschieding.

Vorig jaar had Oirschot nog twee lintjes. Dat het er dit jaar nul zijn, verrast burgemeester Ruud Severijns niet, zegt hij in het Eindhovens Dagblad. "Door het jaar heen reik ik natuurlijk met regelmaat een lintje uit. Ook binnenkort staat er weer een op het programma."



Het gebeurt vaker dat er in een gemeente geen lintje wordt uitgereikt, zegt de Kanselarij der Nederlandse Orden in de krant. Elk jaar is er wel een aantal gemeenten waar geen lintjes worden uitgereikt.



Meerdere verenigingen

Gemiddeld gezien wordt ongeveer zestig procent van de lintjes uitgereikt tijdens de lintjesregen, traditioneel op de dag voor Koningsdag. Mensen die zich hebben ingezet voor veel verschillende instanties, worden vaak onderscheiden tijdens de lintjesregen. Dan kunnen alle activiteiten worden benoemd. Maar wie actief is voor één vereniging of club, krijgt een lintje meestal op een ander moment in het jaar, op een plek die voor hem of haar belangrijk is.