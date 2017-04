Dronken handstand faalt feilloos, filmpje hit op Dumpert

EINDHOVEN - Je bent gezellig op stap op Stratumseind in Eindhoven. Je hebt natuurlijk een paar Breezertjes achter de kiezen en probeert tegenover een vriendin te bewijzen dat je een handstand kunt doen. Dan vraag je natuurlijk om problemen en zoals het filmpje op Dumpert bewijst: die krijg je dan ook.

De hulp van de vriendin blijkt niet echt te helpen. En de muur blijkt net iets te ver weg te staan. Een koplanding blijkt onvermijdelijk en ook een stoel in de buurt moet het ontgelden. De brokkenpiloot lijkt er geen ernstig letsel aan overgehouden te hebben. Vooral schaamte.



De enige die zijn werk feilloos uitvoerde is de omstander die het allemaal heeft vastgelegd. Vanzelfsprekend belandde het filmpje op de videosite Dumpert, waar het al ruim 100.000 keer is bekeken.



De reacties zijn natuurlijk niet mals. Die gaan we hier dan ook niet herhalen. Maar er was ook nog een klein beetje begrip: "De meeste reaguurders (inclusief mijzelf) hebben geen drank nodig om op deze manier een handstand te doen."