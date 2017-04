Gamen is topsport: Koen (24) krijgt vrij van zijn studie om mee te doen aan toernooien

HEESCH - "Een student met een uit de hand gelopen hobby." Zo omschrijft student geneeskunde Koen Schobbers (24) uit Heesch zich. Dit nu hij van het ziekenhuis AMC in Amsterdam, waar hij co-schappen gaat lopen, als eerste gamer in Nederland de topsportstatus heeft gekregen. "Zoals Epke Zonderland", vergelijkt Koen.

Voor Koen betekent de speciale topsportstatus dat hij zijn studie kan combineren met professioneel gamen. Zo krijgt hij vrij om mee te doen aan toernooien en andere evenementen.



"Heel bijzonder", zegt hij in het programma Wakker! van Omroep Brabant.

Wereldtopper

Koen speelt al tien jaar TrackMania en sinds kort is ook Rocket League een favoriete game van hem. In TrackMania is hij een wereldtopper. Zo werd hij al een keer derde op het WK. En qua Rocket League ziet hij zichzelf als ‘groeiend’. Een WK Rocket League speelde hij nog niet. Maar tot de top van Nederland behoort hij zeker.



LEES OOK: Gamer Koen Schobbers breekt wereldrecord Trackmania

Of hij rijk wordt van dat gamen? "Dat is afhankelijk van de game die je speelt", legt Koen uit. "Speel je bijvoorbeeld League of Legends op topniveau dan kun je wel 10.000 euro per maand verdienen. En dan heb ik het nog niet over sponsorgeld."

'Bijbaantje'

Zelf ziet Koen het gamen als een ‘bijbaantje’. En natuurlijk vindt hij het mooi als hij zo een beetje kan voorkomen dat hij met een enorme studieschuld komt te zitten. Maar dat hij voor het verkeerde spel heeft gekozen, omdat hij er dus niet rijk van wordt, bestrijdt hij.

"Het gaat om motivatie, wat vind je leuk? Een voetballer kiest niet voor tennis. Ik ben van jongs af aan een racer. Dat is de game waar ik talent voor heb."