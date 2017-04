Fans FC Den Bosch boos na blamage: 'Spelers moeten kaartjes betalen'

DEN BOSCH - Supporters van FC Den Bosch zijn woedend. Hun ploeg verloor dinsdagavond met 5-0 van Jong FC Utrecht. De supportersclub heeft een dag na de blamage een brief naar de directie gestuurd. Daarin wordt gevraagd of de kaartjes van de 35 meegereisde supporters kunnen worden betaald.

De brief aan de directie is op Facebook gepubliceerd.

Koude douche

“Zo’n 35 trouwe supporters werden getrakteerd op een koude douche, vijf doelpunten tegen, nul doelpunten voor en negentig minuten voetbal dat werd gekenmerkt door moedeloosheid, een gebrek aan vechtlust en persoonlijke fouten”, schrijft Supportersclub FC Den Bosch.

De supporters zien het liefst dat de spelersgroep voor een tegemoetkoming zorgt. FC Den Bosch was woensdagmorgen nog niet bereikbaar voor commentaar.



Pak slaag

FC Den Bosch stond tegen Jong FC Utrecht in de rust al met 3-0 achter. De schade viel nog mee aangezien de ploeg uit Utrecht in de eerste helft maar liefst negen keer op doel schoot. Na de pauze incasseerde FC Den Bosch nog twee doelpunten.