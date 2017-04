16-jarige snelheidsduivel scheurt door Tilburg in bestelbus

TILBURG - De politie heeft een zestienjarige jongen uit Tilburg op het Ganzerikhof aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. De jongen heeft nog geen rijbewijs en reed dinsdagavond veel te hard in een bestelbus door Tilburg.

Op een weg waar niet harder dan 50 kilometer per uur mag worden gereden, haalde de bestelbus volgens schattingen van de politie ongeveer 130 kilometer per uur.



Toen agenten de automobilist daarop wilden aanspreken, negeerde die het stopteken van de politie. Kort daarna zette de jonge bestuurder de wagen aan de kant en zette hij het op een lopen. Een van de agenten was sneller en vatte hem in de kraag.