Echtpaar in Gilze krijgt lintje: 'Dit had ik helemaal niet verwacht'

EINDHOVEN - De kop is eraf. De eerste Koninklijke onderscheidingen op Lintjesdag 2017 zijn uitgereikt. In Gilze was het al vroeg dubbel feest. In het parochiecentrum werden Joseph Wirken en zijn vrouw Ans Wirken-Bakker benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Joseph was nog het meest verrast: hij wist wel dat zijn echtgenote gelauwerd zou worden, maar stond perplex toen burgemeester Jan Boelhouwer daarna ook hem complimenteerde en het lintje opspelde. Hier was alle reden voor, want beiden hebben zich vele jaren als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap.



'Zo overweldigend'

Ans Wirken werd als eerste door Boelhouwer gehuldigd. Ze reageerde beduusd. "Dit is zo overweldigend. Dit had ik echt niet verwacht, dit moet nog even zakken”, aldus de net 62-jarige inwoonster van Gilze. Toen Boelhouwer zich richtte op haar vier jaar oudere man, moest die gelijk wat traantjes wegpinken. Hij had er al helemaal niet op gerekend. “Maar”, zei vrouwlief, “Joseph verdient het zeker.”





Actief voor Zonnebloem

Het echtpaar Wirken staat model voor de vele tientallen en naar verwachting zelfs honderden Brabanders, die woensdag ook een lintje kregen/krijgen. Ans en Joseph zijn bijvoorbeeld al zeventien jaar actief voor De Zonnebloem. Ook werken ze geregeld mee aan ‘reanimatie-avonden’ waarop uitleg wordt gegeven over het werken met de AED-defibrillator. Verder is Ans onder meer actief als overblijfkracht op de openbare basisschool De Wildschut en was Joseph jarenlang niet weg te denken bij Badmintonclub Gilze.



Geen lintjes in Oirschot

Tot een uur of één woensdagmiddag worden verspreid over de provincie alle andere Koninklijke onderscheidingen uitgereikt: in diverse soorten en maten.



Behalve in één gemeente en dat is Oirschot. Ze liet een oproep plaatsen in de plaatselijke media, maar die leverde geen aanvragen op die tot een decoratie hebben geleid. Een woordvoerster van de gemeente: "De tendens is dat dergelijke lintjes veelal tijdens activiteiten van verenigingen zelf worden uitgereikt en minder bij de algemene gelegenheid op lintjesdag."