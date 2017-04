Vion laat zien hoe varkens worden geslacht, na klacht Varkens in Nood

BOXTEL - Vion gaat op haar site linken naar beelden waarop te zien is hoe varkens in het slachthuis in Boxtel worden verdoofd en geslacht met CO2. Twee weken geleden plaatste het bedrijf al een video van het slachtproces, maar dan precies zonder het moment waarop de varkens vergast worden. En dat is oneerlijk, zegt Varkens in Nood, dat een klacht indiende bij de Reclame Code Commissie.

Het slachthuis maakte de beelden een halfjaar geleden en plaatste de video twee weken nadat in België ophef ontstond over de manier waarop varkens geslacht worden in Tielt. Met de video wil het bedrijf openheid geven en laten zien dat er in Boxtel wel netjes wordt gewerkt.



Maar volgens Varkens in Nood misleidt Vion de kijkers door het stukje van de verdoving met CO2 uit de video te laten. Dat is een essentiële en voor de varkens verschrikkelijke stap, zegt de stichting. "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat varkens liever 72 uur zonder water zitten dan een tweede keer geconfronteerd te worden met koolzuurgas."



Eigen video

De stichting plaatste daarom zelf een video online, waarin te zien is hoe drie varkens in een kooitje gas toegediend krijgen. De beelden kunnen schokkend zijn.





Volgens Vion zijn de beelden niet bewust weggelaten. Er was op de opnamedag simpelweg niet de goede apparatuur om het vergassen in beeld te brengen, zegt een woordvoerder. Daarvoor is een kleine camera nodig.Vion wil de beelden niet aanpassen, maar wil na de klacht van Varkens in Nood wel een linkje plaatsen naar een oude video. Die is een paar jaar geleden gemaakt samen met Eyes on Animals. "Daarin staat wel het hele verhaal, met uitleg van wetenschappers", aldus de woordvoerder. Het duurt volgens haar nog een paar dagen voor dat linkje is geplaatst.De varkensstichting wacht af of het linkje duidelijk genoeg op de site staat. Als dat zo is, trekt het de klacht bij de Reclame Code Commissie in. Zo niet, volgt er over een paar weken een zitting, waarin de commissie moet bepalen of Vion zich aan de reclameregels heeft gehouden.