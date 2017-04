Jongeren herdenken oorlogsslachtoffers met wandelvoorstelling 'Klein verzet'

DEN BOSCH - Je kan ze zomaar op allerlei plekken in de stad tegenkomen. Achttien Bossche jongeren repeteren een bijzondere voorstelling voor 4 mei, de dag van de Dodenherdenking. Omdat spelers én publiek tijdens de voorstelling door de stad wandelen, gaan de repetities ook zo.

Maandagmiddag waren ze druk met hun voorbereidingen tussen de bomen in de casinotuin, een verrassend beeld voor het publiek vanuit het centrum op weg naar de nieuwe parkeergarage Sint Jan.



Theater na de Dam bestaat al een paar jaar. Op zo'n tachtig plaatsen in Nederland wordt na de Dodenherdenking theater gespeeld. In Brabant gebeurt het in Breda waar regisseur Jörg van den Kieboom met jongeren een voorstellling maakt over De Vlucht, de rampzalige evacuatie van de stad in de meidagen van 1940. In Den Bosch maakt regisseur Elke Schouten de voorstelling 'Klein Verzet'.



Radio inleveren

"Mensen moesten hun radio inleveren. Ze maakten die kapot zodat de Duitsers er ook niets aan hadden. Dat was toch wel klein verzet." Dat zegt Anne Heijmans, een van de jongeren die meespeelt. Zij heeft het gehoord van ouderen die de oorlog zelf nog hebben meegemaakt. Hun verhalen zijn in de voorstelling verwerkt.



Die ouderen waren aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ongeveer even oud als de jongeren die de voorstellling nu spelen. "Aan het begin van de oorlog gingen ze nog gewoon buiten spelen," zegt Ayla Beckers. "Toen leek het allemaal nog niet zo erg." Ze praat met een gezicht dat verraadt dat ze het zich niet zo goed kan voorstellen.



Schakelklas

De achttien kinderen komen uit heel Den Bosch. Een aantal plukte Elke er uit de Internationale Schakel Klas waar uit het buitenland afkomstige kinderen hun eerste lessen Nederlands krijgen. Met als gevolg dat er ook Syrische kinderen meedoen die zelf de gevolgen van een oorlog hebben meegemaakt.





Want daar draait het volgens Elke ook om. Haar voorstelling is niet alleen een geschiedenisles, een terugblik op het verleden. Jawel, de kinderen hebben met ouderen gepraat maar ook met elkaar over hun eigen vragen als het gaat om angst, oorlog en vrede. Met een paar van die vragen gaan ze tijdens de voorstelling ook naar het publiek: 'Bent u bang voor terrorisme?', 'Kan een oorlog ook goed zijn?', 'Hoe wist u dat het oorlog was?' en 'Gelooft u alles op social media over de oorlog?''Klein Verzet' wordt op 4 mei twee keer gespeeld en dan op 5 mei nog een keer.