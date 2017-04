MediaMarkt in Eindhoven wordt 'pretpark' met vliegende auto en virtueel parachutespringen [VIDEO]

EINDHOVEN - De MediaMarkt in Eindhoven is woensdagochtend officieel heropend. Met allerlei simulaties, robots en een vliegende auto wil de elektronicaketen de winkel van de toekomst zijn.

Klanten kunnen nu in de winkel deelnemen aan kookworkshops, tips krijgen van gamers of naar de Innovatie Lab, waar veelbelovende startups een podium krijgen. Wie liever thuisblijft, kan de winkel ook virtueel bezoeken in een 360°-omgeving.



De vliegende auto van 300.000 euro is ook nog te bezichtigen. Maar de echte nieuwe trekpleisters zijn de vele robots, met als hoogtepunt de Awabot. Deze rijdt op de telecomafdeling rond en levert bestelde smartphones bij de kassa af.



Met alle attracties en belevenis spreekt Gordon Scholz van Mediamarkt Nederland van 'social shopping'. En wanneer je net als onze verslaggever Daisy Schalkens virtueel gaat parachutespringen, kan de winkel wellicht eerder aanvoelen als een pretpark.