Máxima op een Trabant, dat kan prima volgens deze Tilburger [FOTO's]

TILBURG - Een Trabant te min voor onze koningin? Niet als je het aan garagehouder Henri Oppermans uit Tilburg vraagt. Op de motorkap van zijn knaloranje Trabant uit 1972 prijkt al vijftien jaar een portret van Máxima. En vanaf de zijkant kijkt ze je samen met koning Willem-Alexander nog eens stralend aan.

De portretten zijn dus niet speciaal voor deze Koningsdag op de oldtimer aangebracht, maar de Trabant staat wel te pronken bij het autobedrijf van Oppermans aan de Brucknerlaan in Tilburg. Met daarop een bescheiden bordje: ‘Welkom Máxima en Willem-Alexander’.

In 2002 kocht Oppermans de in Oost-Duitsland geproduceerde auto. Hij wilde daarmee het restaurant dat zijn vrouw samen met een vriendin had in Hoorn. Hollands Eethuisje Máxima, vandaar. Het restaurant bestaat niet meer, maar de Trabant is gebleven, in Tilburg.

Bezienswaardigheid

Inmiddels is de oranje auto een bezienswaardigheid op allerhande bijeenkomsten van Trabant-liefhebbers door heel Europa. "Op dat soort evenementen is onze auto vaak het meest gefotografeerde exemplaar", legt Oppermans uit. Had hij voor elke gemaakte foto maar een euro gevraagd, dan was hij nu de koning te rijk, beaamt hij.

Zijn voorliefde voor juist dit merk auto is overigens niet zo vreemd. Vroeger verkocht hij namelijk Trabantjes in zijn garagebedrijf.



Tiptop in orde

Het ‘koninklijke’ exemplaar is Oppermans na vijftien jaar absoluut nog niet beu. Hij wil er nog wel even in rondrijden. "Het autoke is pas nog gekeurd en helemaal tiptop in orde", vertelt hij. "En met slechts 60.000 kilometer op de teller kunnen we nog wel even door."

Toch zit een ererondje op Koningsdag donderdag in Tilburg er niet in. Oppermans is niet eens in de stad, geeft hij toe.