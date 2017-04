'Gooier van rookbom tijdens PSV-Ajax voorlopig nog niet vrijlaten'

EINDHOVEN - Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, blijft de 35-jarige Eindhovenaar die in het Philips Stadion werd opgepakt voor het gooien van een rookbom, nog zeker veertien dagen in de cel. De rechter-commissaris beslist daar woensdag over.

Het OM verdenkt de man van brandstichting met gevaar voor mensen en spullen in de omgeving. Tijdens PSV-Ajax werden in het begin van de tweede helft meerdere rookpotten afgestoken.



Door de grote hoeveelheid rook konden bezoekers moeilijk ademhalen. Een deel van het stadion werd korte tijd ontruimd. De actie zou gericht zijn tegen stadionverboden.

Volgens de politie gaat het mogelijk om een gecoördineerde actie. Er wordt rekening gehouden met nieuwe arrestaties.