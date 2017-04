Ruud Brood blijft assistent-trainer bij PSV: 'Waardering is wederzijds'

EINDHOVEN - Ruud Brood is ook volgend seizoen assistent-trainer bij PSV. Het aflopende contract van Brood is met een jaar verlengd, meldt PSV woensdag.

“We zijn tevreden over de inbreng van Ruud in de technische staf”, legt technisch manager Marcel Brands uit. “Ruud voelt zich bij ons thuis, de waardering is wederzijds. Een goede basis om samen verder te gaan.”



Brood stapte in 2015 over van NEC, waar hij hoofdtrainer was, naar PSV. Op de website van de Eindhovense club geeft hij aan het goed naar zijn zin te hebben. "Alles staat in het teken van presteren, elke dag weer. Dat past bij mij."



Dinsdag werd bekend dat Ruud van Nistelrooy volgend seizoen één dag in de week assistent bij het eerste elftal is.