'Mijn zoontje denkt dat onze stacaravan is afgebrand omdat mensen boos op hem waren'

OISTERWIJK - Ze had de stacaravan pas driekwart jaar en zou er deze meivakantie veel zijn voor haar zoontje Jelte (5). Maar een felle brand legde het vakantieplekje van Miranda Michielsen maandagavond laat volledig in de as. Aangestoken, denkt ze.

Gelukkig was ze maandagnacht thuis in Dongen, en niet in de stacaravan op camping De Reebok in Oisterwijk. "De brand was het hevigst bij de uitgang van de caravan. Dat was nooit goed gegaan met twee kinderen", zegt de verdrietige Miranda.



Sinds ze de caravan vorig jaar zomer kocht, was ze er ieder vrij uurtje in het weekend te vinden. Vooral met haar zoontje Jelte, die in de buitenlucht een beetje los komt van zijn stoornis. "Hij heeft een heel laag zelfbeeld. Hij heeft de natuur nodig om een beetje te ontprikkelen."



Stoute meneer

Mede door die stoornis is Jelte na de brand helemaal van slag. "Hij denkt dat mensen boos op hem zijn. Dat ze daarom de caravan in brand hebben gestoken", zegt Miranda. "Ik kan alleen maar uitleggen dat diegene die dit gedaan heeft een stoute meneer is en dat het niet zijn schuld is."



LEES OOK: Onrust op camping Oisterwijk na branden: 'Voel me niet meer veilig'



Wie deze 'stoute meneer' is, weet Miranda niet. Ze denkt dat zij een willekeurig slachtoffer is, omdat er drie dagen eerder ook al een caravan op de camping afbrandde. Ook is ze ervan overtuigd dat alle stekkers uit de stopcontacten waren. "Ik heb zelfs de geiser eruit gehaald."



Geld inzamelen

Ze wil dolgraag snel weer een nieuwe caravan, zodat haar zoontje wat tot rust kan komen. Maar deze caravan was nog niet verzekerd. Daarover was ze nog in gesprek met de verzekeringsmaatschappij. Toch kost een nieuwe, simpele stacaravan al snel 4.000 euro, berekende ze. Een luxere caravan, zoals ze had, hoeft ze niet per se.





Een vriendin is al snel een online inzamelingsactie begonnen. Die leverde in een dag tijd al een paar honderd euro op. "Veel klasgenootje van Jelte hebben gedoneerd. Keilief. En heel goed voor zijn zelfvertrouwen."Waar de nieuwe caravan komt te staan, weet ze nog niet. Waarschijnlijk niet weer op De Reebok. "Zolang de dader nog niet is opgepakt, ben ik bang dat er straks weer een caravan afbrandt."