Poppopdium 013 versiert gevel voor Koningdsdag met honderden oranje elpees: 'Monikkenwerk!'

TILBURG - Speciaal voor Koningsdag organiseert poppodium 013 in Tilburg donderdag een nieuw festival, genaamd Jus d'Orange. Waar normaal muziekliefhebbers binnen de bands, artiesten en en dj's aanschouwen, kan dat nu buiten. 013 zet namelijk drie podiums neer rondom het gebouw op bijzondere lokaties. Voor de koninklijke sfeer heeft de organisatie de buitenkant van 013 laten versieren met meer dan negenhonderd oranje elpees.

Hij is er er al twee dagen mee bezig, de man die de behoorlijk grote gevel van 013 moet versieren. Waar normaal kleine zilveren cd's hangen, plaatst hij nu wat grotere oranje elpees. Eén voor één, een klus waar hij al twee dagen met een hoogwerker mee bezig is.



"Het is echt monnikenwerk", zo vertelt hij over het ophangen van de langspeelplaten. "Ze hebben zo'n 1200 oranje elpees besteld en ik weet niet precies hoeveel er nu al hangen. Ik ben de tel kwijt geraakt bij negenhonderd."



Nieuwe traditie?

Bij 013 willen ze dan ook goed voor de dag komen op Koningsdag. De eerste editie van festival Jus d'Orange moet meteen een knaller worden. Er zijn donderdag drie buitenpodia.



"Wij zijn normaal natuurlijk ingericht op evenementen die binnen zijn", zegt Emile Haring van Poppodium 013. "Maar met Koningsdag gaan we naar buiten. We hebben dan meer dan twintig live-acts. Misschien is het wel de start van ene nieuwe traditie. Dat zou wel heel leuk zijn."



Bijzondere podiums

De podia zijn donderdag op opmerkelijke plaatsen. Zo komt er een podium bovenop de kassa's en wordt het 'loadingdock' niet gebruikt voor het inladen van gitaren en drumstellen van grote artiesten, maar kunnen bezoekers zich er helemaal laten gaan op house en techno.



"Dit is toch wel heel bijzonder", vervolgt Haring. "Normaal kunnen de mensen hier niet komen, maar donderdag is dit een technohol."



Achter het raam

Ook erg leuk is de 'Windowstage'. "De dj staat zeg maar achter het raam in de etalage", vertelt Bas Veekens, programmeur van 013. "En de mensen staan ervoor. Hier worden morgen de trpoische klanken gedraaid. we beginnen met reggae, wat Zuid-Amerikaanse muziek en op het einde misschien wat Afro-disco. Het geluid en de bar, eigenlijk alles wat het publiek nodig heeft staat buiten en degene van de muziek staat achter het raam."



Op de drie verschillende podiums worden op Koningsdag verschillen muziekstijlen gebracht en de toegang is gratis.