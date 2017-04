'Dit voelt als een overwinning', voormalig BMX'er Raymon van der Biezen verrast met lintje

HEESCH - Nietsvermoedend en totaal verbaasd opende voormalig BMX'er Raymon van der Biezen woensdag de voordeur van zijn ouderlijk huis. Hij had toen nog niet in de gaten dat hij onderscheiden zou worden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Daarmee is hij de jongste persoon die dit jaar een lintje in ontvangst mocht nemen. Burgemeester Moorman van de gemeente Bernheze verraste hem met de eervolle titel. ''Ik had dit totaal niet aan zien komen. Zelfs niet toen de burgemeester aan de deur stond.''



Gelokt met slecht nieuws

Van der Biezen werd met een smoes naar het huis van zijn ouders gelokt. ''Mijn moeder belde me dat mijn vader last had van zijn buik. Hij moest naar het ziekenhuis. Ik moest met hem mee en daarvoor moest ik dus terug naar huis komen.''



De 30-jarige inwoner van Heesch kreeg de onderscheiding voor zijn sportieve prestaties in het verleden en zijn inzet als ambassadeur voor Stichting Sport Helpt. Die stichting organiseert ontmoetingen tussen ernstig zieke kinderen en topsporters.

'Grote waardering'

De voormalig BMX'er was ook tijdens de uitreiking nog sprakeloos. ''Nou, dit is geen normale woensdagochtend'', zegt hij terwijl hij naar alle opgestelde camera's op zich heen kijkt.



Van der Biezen is trots, maar voor zijn vriendin Jessica gaat het gevoel nog verder. ''Ik ben echt megatrots. Ik kan niet omschrijven hoe trots ik op hem ben.''



Of dit hetzelfde voelt als een EK BMX winnen? ''Dit voelt zeker als een overwinning. Niet helemaal te vergelijken met een wedstrijdoverwinning, maar dit is wel een grote waardering die me erg goed doet.''