Gestraft na mishandeling van boa in Waalwijk [VIDEO]

BREDA - Een celstraf, toezicht door de reclassering, verplichte behandeling en het vergoeden van de schade van zijn slachtoffer. Dit zijn enkele straffen die de politierechter in Breda heeft uitgesproken na de mishandeling van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de gemeente Waalwijk.

De dader was een man uit Drunen. Hij kreeg een gevangenisstraf van zestig dagen, waarvan 44 dagen voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook bepaalde de rechter dat de man moet meewerken aan een diagnostisch onderzoek bij een forensische polikliniek.



Stoppen doorgeslagen

De 33-jarige inwoner van Drunen viel de boa op 14 april aan. Hij verklaarde tegenover de politie dat hij zijn auto twee minuten had geparkeerd om even een winkel binnen te gaan. Hij had geen geld in de parkeermeter gegooid.



Juist in dat korte tijdsbestek was een 54-jarige parkeerwacht aan het controleren. Hij gaf de verdachte een bekeuring en kreeg vervolgens een aantal rake klappen en een trap in zijn gezicht.



Burgemeester bepleitte zware straf

De man uit Drunen heeft tot aan de rechtszaak deze donderdag vastgezeten. Burgemeester Nol Kleijngeld van de gemeente Waalwijk had direct na het voorval gepleit voor een zware straf.



Aan de celstraf zijn een proeftijd van twee jaar verbonden én bijzondere voorwaarden. Hieronder vallen het toezicht, de behandeling en de schaderegeling.