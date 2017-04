Danny Buijs haalt toelatingsexamen van cursus KNVB, maar mag niet meedoen

WERKENDAM - De KNVB laat Danny Buijs niet toe tot de cursus coach betaald voetbal omdat hij twee jaar geleden zonder de juiste papieren werkzaam was als trainer van Kozakken Boys uit Werkendam. Buijs is teleurgesteld in de beslissing van de voetbalbond. “Ik krijg een dubbele rekening gepresenteerd.”

Buijs werd door de KNVB geschorst omdat hij in het seizoen 2014/2015 als hoofdtrainer zou fungeren terwijl hij daar niet de juiste papieren voor had. Hij werkte destijds samen met Arie Schep, die wel bevoegd was.

'Wilde geen gezeur'

“We zijn toen in hoger beroep gegaan tegen mijn straf. Het duurde zeven weken voordat het hoger beroep werd behandeld en toen was het seizoen bijna klaar. We hebben het toen gelaten voor wat het was. Ik wilde geen gezeur meer”, vertelt Buijs.



De zaak achtervolgt de oefenmeester echter alsnog. Buijs schreef zich in voor de cursus, betaalde inschrijfgeld en deed met succes zijn toelatingsexamen. Hij haalde de vereiste tachtig punten en leek zo te kunnen beginnen aan de cursus. Tot de KNVB hem het tegenovergestelde liet weten.

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat ik niet kan meedoen. Ik wil graag dat papiertje hebben. Maar ik ben nog teleurgestelder dat deze cursus niet ieder jaar in Nederland wordt gegeven, terwijl dat bijvoorbeeld wel het geval is in België en Engeland. En de prijs is hier absurd hoog ten opzichte van andere landen.”

Belemmering

“Je wordt belemmerd om de arbeidsmarkt op te gaan. Ik wil leren, mijn papieren halen, maar ik mag niet. Dat vind ik een kwalijke zaak”, aldus Buijs. De trainer van Kozakken Boys heeft de voetbalbond om meer uitleg gevraagd.

Mogelijk start Buijs volgend jaar in het buitenland aan de cursus. “Het rare is echter dat de KNVB daar toestemming voor moet geven. Dus ik wil zeker weten of ik dan aan de criteria voldoe.”



De KNVB komt later met een reactie.