Inwoner Engelen wil referendum over windmolens op De Rietvelden

DEN BOSCH - Een inwoner van Engelen wil dat er een referendum komt over de plaatsing van vier windmolens op industrieterrein de Rietvelden bij hem in de buurt. Zijn verzoek moet nu vóór 3 mei ondertekend worden door 350 kiesgerechtigde stadsgenoten. Lukt dit dan moet de gemeenteraad van Den Bosch op 9 mei beslissen of het besluit over de windmolens moet worden uitgesteld.

Vanaf dat moment heeft de initiatiefnemer voor het referendum nog zes weken de tijd om een definitief verzoek in te dienen. Dit moet vervolgens weer ondersteund worden door drieduizend Bosschenaren.



Daarna besluit de gemeenteraad of er daadwerkelijk een referendum komt.

Al langer discussie

Inspraakrondes leverden tot nu toe al honderden reacties op over de komst van de windmolens naar de Rietvelden. Omwonenden zijn onder meer bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's.

Onlangs kwam het stadsbestuur nog met het voorstel om tegemoet te komen aan de bezwaren van omwonenden. Zo zouden de vier windturbines geluidsarmer moeten worden. En ook zouden ze bijvoorbeeld niet mogen draaien in het broedseizoen van beschermde vogels.