Koningsnacht wordt koud, maar gelukkig wel droog

EINDHOVEN - Wie Koningsnacht op stap gaat, zal veel in beweging moeten blijven: het wordt namelijk koud! “Het kan wel één tot twee graden onder het vriespunt komen”, vertelt weer Moniek Wulms, van Weer.nl. Eén troost: het blijft op heel veel plekken wel droog.

Alleen in West-Brabant kan met Koningsnacht een beetje regenen. “Het water aan de Zeeuwse kust is relatief warm en hierdoor kan er in het gedeelte van Brabant dat tegen Zeeland ligt een buitje vallen”, zegt Wulms. Maar ook daar zal het over het algemeen droog zijn.



Droog, maar dus wel heel erg koud. “Het is compleet helder en er is weinig wind. Dat gaat de temperatuur flink dalen”, legt de weervrouw uit. Het is volgens haar vijf graden kouder dan normaal is voor deze tijd van het jaar.



Koudst in de ochtend

Het koudst is het vlak voor zonsopkomst. Dus niet alleen de feestgangers, maar ook iedereen die op een kleedje spullen gaat verkopen moet 's ochtends rekening houden met de kou. "Extra kleding kan geen kwaad."



Ook overdag is het koud, maar zal iedereen in Brabant redelijk droog blijven. Al komen er 's middags vanuit het westen wel steeds meer buien over de provincie.