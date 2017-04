Vijf jaar en tbs na verkrachten en ontvoeren vrouw uit Moergestel

BREDA - Voor het zwaar mishandelen, ontvoeren en verkrachten van een vrouw uit Moergestel is bij de rechtbank in Breda vijf jaar en tbs opgelegd. Volgens de rechter was er sprake van een poging tot doodslag. De dader is haar ex-partner uit het Groningse Harkstede.

De man had de toen 54-jarige vrouw maart vorig jaar ’s nachts thuis opgezocht. Hier ging hij tekeer tegen haar en een man die in haar woning was. Daarna ontvoerde hij haar naar Duitsland, terwijl ze nauwelijks gekleed was. Onderweg moest de vrouw het ook ontgelden.



In Duitsland aangehouden

De man werd dezelfde ochtend in Duitsland aangehouden. Twee weken geleden moest hij zich verantwoorden voor de rechter.



Uit die zitting bleek dat de Groninger een ziekelijke stoornis heeft, de vrouw in november ook al had toegetakeld, dat hij kinder- en dierenporno in zijn bezit had en dat hij al eens veroordeeld was.