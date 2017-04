Vijf vragen en antwoorden over titel van Tilburg Trappers

TILBURG - Tilburg Trappers kan vrijdag in eigen huis kampioen worden van de Oberliga. De ijshockeyers moeten winnen van Tölzer Löwen om de titel te prolongeren. We zetten een aantal vragen en antwoorden op een rijtje over het mogelijke kampioenschap.

Hoe staat Tilburg Trappers er momenteel voor in de finale?

De finale wordt gespeeld volgens het best-of-five-principe. De ploeg met drie gewonnen wedstrijden wordt kampioen van de Oberliga. Tölzer Löwen is de tegenstander. Tilburg Trappers won twee wedstrijden, maar verloor dinsdagavond de derde pot. Daarom is een vierde wedstrijd nodig. Bij winst is Tilburg Trappers kampioen, bij verlies speelt de ploeg zondag een beslissingswedstrijd in Duitsland.

Promoveert Tilburg Trappers bij een kampioenschap?

Nee, Tilburg Trappers blijft bij een kampioenschap gewoon in de Oberliga. Teams in DEL2, de divisie boven de Oberliga, vinden dat deelname van een buitenlandse club strookt met het belang van goede doorstroming van Duitse ijshockeytalenten. Promotie voor Tilburg Trappers is daarom op korte termijn niet mogelijk.

Komt er een huldiging bij een kampioenschap?

Als Tilburg Trappers vrijdag kampioen wordt, volgt zaterdag de huldiging. Met de platte kar rijdt de ploeg naar het stadhuis in Tilburg, waar de ijshockeyers 's avonds rond zeven uur worden gehuldigd. Daarna is er een feestavond in het ijssportcentrum. Die feestavond is voor iedereen toegankelijk.

Is er vrijdag na de wedstrijd al een feestprogramma?

Nee, geen officieel programma. Het kampioenschap zal vanzelfsprekend wel tot de late uurtjes worden gevierd in de kantine.

Mocht de titel niet vrijdag, maar zondag worden gepakt, wat gebeurt er dan met de festiviteiten?

Het programma blijft hetzelfde, maar wordt op een andere dag gehouden. Mogelijk op maandag al, maar dinsdag is meer waarschijnlijk.