Bosbrand ter grootte van 18 voetbalvelden bij Oirschotse Heide

OIRSCHOT - Bij de Oirschotse Heide is woensdagmiddag brand ontstaan. De brandweer is met vier bluswagens en watertanks uitgerukt naar het gebied bij de Eindhovensedijk net buiten Oirschot. De brand is onder controle.

De brand besloeg een gebied van acht tot tien hectare, dat is vergelijkbaar met achttien voetbalvelden. De brandweer is nog even bezig met het nablussen.