Politie vindt doorgeladen pistool: hamer stond aangespannen

GELDROP - De politie heeft in een huis in Geldrop een doorgeladen pistool gevonden. De hamer van het vuurwapen stond op een gespannen stand, waardoor iemand er direct mee zou kunnen schieten.

De politie doorzocht de woning dankzij een anonieme tip. Het vuurwapen is in beslag genomen en meegenomen voor onderzoek.



De 35-jarige bewoner van de woning is aangehouden en zit vast.