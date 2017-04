Zes jaar cel voor 50-jarige man uit Elshout voor beschieten van huis ex in Waspik

BREDA - BREDA - De 50-jarige man uit Elshout die in maart 2016 op het huis van zijn ex schoot moet zes jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag beslist. De rechter achtte een poging tot moord bewezen.

Bovendien had de man, die momenteel in de gevangenis zit, nog een jaar voorwaardelijk celstraf staan voor het neersteken van zijn ex. Die straf wordt omgezet in een onvoorwaardelijke straf. Tegen de man was twaalf jaar cel geëist.



De man uit Elshout beschoot vorig jaar maart het huis van zijn ex. In het huis waren zijn ex en nog een persoon aanwezig. Zij raakten niet gewond. Twee weken na de schietpartij lichtte de politie de man van zijn bed.