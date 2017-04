Op je 90e een lintje: 'Ik kan zelf nog voor iemand anders zorgen'

Maria Bouman-Kerkwijk was één van de oudste Brabanders die vanochtend een lintje in ontvangst nam.

WIJK EN AALBURG - Met haar negentig jaar is Maria Bouman-Kerkwijk één van de oudste Brabanders die woensdag een lintje in ontvangst mocht nemen. Overweldigd door alle aandacht werd ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. "Het zou ook kunnen zijn dat een ander voor mij moest zorgen. Maar ik kan nou nog zelf voor iemand anders zorgen", reageert ze dankbaar.

Maria was heel erg verrast toen ze vanochtend werd opgewacht door de burgemeester in multifunctioneel centrum de Alburcht in Wijk en Aalburg.



"Toen ik hier aan kwam en het hier zo druk was met auto's, toen begon ik pas te denken: hier is iets bijzonders aan de hand."Zodra ze burgemeester Fons Naterop zag staan, begon er iets te dagen. "Dat je het allemaal nog kunt en mee kunt maken op mijn leeftijd. Ik heb altijd heel graag contact gehad met mensen. Dat ik iets voor een ander kan doen, vind ik heel fijn."Maria ontving de onderscheiding omdat ze jarenlang als vrijwilliger werkzaam was in de ouderenzorg. Dit deed ze onder meer voor Stichting Welzijn Pro Seniore en Zorgplein Maaswaarden. Tegenwoordig is ze bestuurslid en vrijwilliger bij ANBO Wijk en Aalburg.

