Vrachtwagen dwars door vangrail: 15 kilometer file op A73

HAPS - Een vrachtwagenchauffeur is woensdagmiddag bij Haps tegen een viaduct aangereden. Door de klap schoot hij door de vangrail en kwam in de bosjes tot stilstand. Vanwege het ongeluk staat er 15 kilometer file tussen Nijmegen en knooppunt Rijkevoort.

De laadklep van de vrachtwagen stond nog iets omhoog. Daardoor raakte de klep het viaduct over de A73. De bak die achterop de aanhanger stond viel door de klap midden op de weg. Inmiddels is die bak van de weg af.



De vrachtwagen reed vervolgens door de vangrail en kwam in de bosjes terecht. De chauffeur raakte niet gewond.



Veel files

Het ongeluk heeft veel gevolgen voor het verkeer. Rond zes uur staat er zo'n 15 kilometer file van Nijmegen richting knooppunt Rijkevoort. De rechter rijstrook is dicht. Verkeer richting Venlo kan omrijden via de A50, A2, A730.



Ook de andere kant op, van het zuiden richting Nijmegen, staat er 6 kilometer file vanwege kijkers naar het ongeluk.